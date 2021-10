Samp Women: sabato allenamento congiunto con la Pro Sesto

Prosegue la preparazione della Sampdoria Women verso la trasferta di Napoli, in programma domenica 31 ottobre (ore 14.30, diretta TIMVISION) al “Piccolo”, valevole quale 7.a giornata di Serie A TIMVISION. Le blucerchiate si sono ritrovate in mattinata al “Garrone” di Bogliasco, dove hanno svolto una seduta di allenamento diretta da Antonio Cincotta e dal suo staff. Ancora assenti le doriane convocate in nazionale; indisponibili Caterina Bargi, Alice Berti, Elena Pisani e Cecilia Re.

Pro Sesto. Con la massima serie femminile ancora ferma per la sosta dedicata alle nazionali, domani, sabato (ore 11.30), presso il campo sportivo “Crippa” di Cinisello Balsamo, Stefania Tarenzi e compagne saranno impegnate in un allenamento congiunto con la Pro Sesto, squadra militante nel campionato di Serie B femminile.