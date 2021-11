Ripresa immediata per la Samp Women, venerdì c’è la Juventus

Non c’è tempo per riposare. Dopo la terza vittoria consecutiva in Serie A TIMVISION ottenuta domenica in casa del Napoli Femminile, la Sampdoria Women ha ripreso immediatamente gli allenamenti al “3 Campanili” di Bogliasco. Venerdì, al “Garrone”, le blucerchiate affronteranno infatti la capolista Juventus nell’anticipo dell’8.a giornata (ore 14.30, diretta TIMVISION).

Infermeria. Oltre alla lungodegente Cecilia Re, Antonio Cincotta dovrà fare a meno di Ana Lucía Martínez, uscita infortunata nel match con le azzurre. Hanno svolto un lavoro differenziato Alice Berti, Elena Pisani, Sabah Seghir e Florin Wagner; recuperata invece Caterina Bargi, che in mattinata si è riunita al gruppo.

Biglietti. La gara con le bianconere sarà accessibile al pubblico. La vendita dei biglietti sarà contingentata in base alla capienza al momento autorizzata per l’impianto, tenendo presente il distanziamento richiesto dalle normative anti-COVID. È possibile procedere all’acquisto del tagliando (al prezzo unico di 3,00 €) tramite le seguenti modalità: online su sport.ticketone.it, presso il Service Center di via Cesarea (clicca qui per consultare gli orari) e le rivendite autorizzate Ticketone.