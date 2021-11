Women: lunedì sera su Twitch la differita di Samp-Juventus

Impresa sfiorata. Dopo tre vittorie consecutive, la Sampdoria Women è infatti riuscita a bloccare per oltre un’ora l’imbattibile Juventus, per poi cedere di misura solo nell’ultimo quarto d’ora della ripresa grazie alla rete di Cernoia. Rivivi su Twitch tutte le emozioni del match con la capolista, andato in scena venerdì al “Garrone” di Bogliasco e valevole quale 8.a giornata di Serie A TIMVISION.

Twitch. Agenda: l’appuntamento con il campionato femminile si rinnova ogni lunedì, post-partita. Questa sera, a partire dalle 19.00, dunque, vi aspettiamo sul canale ufficiale Twitch blucerchiato per la differita della partita con le bianconere.