Women: le convocate di Cincotta per la gara con l’Empoli Ladies

La Sampdoria Women si prepara alla 9.a giornata di Serie A TIMVISION, ultimo impegno di campionato prima dell’esordio in Coppa Italia e la sosta delle nazionali. Conclusa in mattinata la rifinitura al “3 Campanili” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha comunicato le 21 convocate per la sfida con l’Empoli Ladies, in programma domani, domenica, al “Torrini” di Sesto Fiorentino (ore 14.30, diretta TIMVISION). Indisponibili Ana Lucía Martínez, Cecilia Re, Sabah Seghir e Florin Wagner.

Portieri: Babb, Pescarolo, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Novellino, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Musolino, Rincón.

Attaccanti: Bargi, Berti, Carp, Helmvall, Lopez, Tarenzi.