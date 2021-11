Samp Women: la ripresa in vista dell’esordio in Coppa Italia

La Sampdoria Women si prepara all’esordio assoluto in Coppa Italia Femminile. Concesso un giorno di riposo dopo la trasferta di Empoli, ultimo impegno di campionato prima della sosta, le blucerchiate si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco per la ripresa in vista della sfida con la Sassari Torres. Ancora indisponibili Ana Lucía Martínez, Cecilia Re, Sabah Seghir e Florin Wagner.

Coppa. Il match con le sarde, valevole quale 2.a giornata della fase a gironi di Coppa Italia (Girone C), sarà disputato sabato 20 novembre allo stadio “Basilio Canu” di Sennori (ore 11.30).