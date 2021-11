Women: le convocate per Torres-Samp di Coppa Italia

Tutto pronto per lo storico esordio della Sampdoria Women in Coppa Italia Femminile, in programma domani, sabato, allo stadio “Canu” di Sennori (ore 11.30) con la Sassari Torres. Completata la rifinitura mattutina al “Garrone” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha reso noto l’elenco delle blucerchiate convocate per la sfida con le rossoblù.

Portieri: Babb, Brunelli, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Marenco, Novellino, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Carrer, Fallico, Musolino.

Attaccanti: Bargi, Bazzano, Berti, Carp, Helmvall, Lopez.