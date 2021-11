Samp Women: pari in Coppa Italia, Carp riprende la Torres

Un buon pareggio all’esordio in Coppa Italia Femminile per la Sampdoria Women, che impatta 1-1 sul campo della Sassari Torres. Alla rossoblù Accornero risponde nella ripresa Carp, autrice di un gran gol nella ripresa.

Svantaggio. Nel primo quarto d’ora davvero pochissime emozioni da registrare, con le sarde che si affacciano nella metà-campo blucerchiata al 2′ con Iannazzo e al 3′ con Peare, senza impensierire fino in fondo la nostra difesa. Le ragazze di Cincotta subiscono lo svantaggio alla prima vera occasione: al 21′ Accornero raccoglie una deviazione di Babb e insacca in rete l’1-0. Bisogna attendere il 38′ per la prima reazione doriana: una conclusione di Bargi viene però neutralizzata da Fabiano. Nel finale ancora pericolosa la Torres al 44′ con Gomes, a cui risponde un minuto dopo Berti, che spara alto divorandosi la rete del pareggio.

Pallonetto. Nella ripresa la Samp si ripresenta con una formazione rivoluzionata: entrano in un colpo solo Spinelli, Giordano, Fallico, Lopez e Carp. Proprio quest’ultima è la più incisiva fra le neoentrate: al 27′ la rumena va vicinissima al pareggio con una zampata al volo che termina alta sopra la traversa; poi, dieci minuti più tardi, concretizza – con un pallonetto delizioso – la rete del pari. Negli ultimi minuti, le blucerchiate reclamano un rigore per un tocco di mano in area di Bertone, ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste. Finisce così e adesso le blucerchiate si giocheranno il passaggio del turno nel match con il Ravenna Women, in programma domenica 19 dicembre al “Soprani”.

Sassari Torres 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 21′ Accornero; 37′ s.t. Carp.

Sassari Torres (3-5-2): Fabiano; Ladu, Blasoni, V. Congia; Weithofer, Peddio (19′ s.t. Airola), Lombardo (42′ s.t. Bertone), Accornero (42′ s.t. Pederzani), Peare; Iannazzo (30′ s.t. Scarpelli), Gomes.

A disposizione: Ubaldi, Bassano, A. Congia, Leendertse, Sotgiu.

Allenatore: Marino.

Sampdoria (4-3-3): Babb; Bursi, Auvinen, Gardel (1′ s.t. Spinelli), Boglioni (1′ s.t. Giordano); Battelani, Musolino (1′ s.t. Fallico), Carrer (9′ s.t. Lopez); Helmvall, Bargi, Berti (1′ s.t. Carp).

A disposizione: Brunelli, Tampieri, Bazzano, Marenco.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Peletti di Crema

Assistenti: Pirola di Abbiategrasso e Nechita di Lecco.

Note: recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.