Blucerchiate beffate sul finale: finisce 1-2 con la Roma

Beffa atroce per la Sampdoria Women, che vede sfumare un ottimo pareggio con la Roma proprio all’ultimo istante. Al “Garrone” di Bogliasco decide una sfortunata deviazione di Novellino, che spiazza Tampieri sul tiro di Giugliano e rende vana la grande prestazione delle ragazze di mister Cincotta.

Svantaggio. Le giallorosse partono fortissimo, prima con la rete di Lazaro al 3′ – non convalidata per posizione di fuorigioco -, poi, al 6′, con un colpo di testa di Linari che termina fuori di un soffio. La Roma gioca a ritmi altissimi e al 14′ riesce a sbloccare l’incontro: Tampieri non blocca il tiro al volo di Serturini e sulla respinta Lazaro non perdona, apre le marcature. La Samp prova a reagire, ma, al 21′, sul servizio di Battelani, Tarenzi viene anticipata da Ceasar sul più bello. Al 40′, Battelani ancora protagonista: botta dal limite che termina a lato davvero di pochissimo. Niente da fare: si va negli spogliatoi con le capitoline in vantaggio di misura.

Rapace. Anche nella ripresa sono le giallorosse a partire con l’acceleratore premuto: al 1′, Alves non centra il bersaglio per questione di centimetri. La risposta blucerchiata questa volta è immediata: una doppia conclusione di Battelani, al 12′, viene murata dalla difesa giallorossa. Due giri d’orologio più tardi, ci pensa allora la solita Tarenzi a riportare in parità le sorti dell’incontro, risolvendo alla grande un flipper in area di rigore. Poco dopo, al 23′, il capitano va pure vicino al raddoppio: Ceasar salva in angolo. La Roma si riorganizza e prova in tutti i modi a segnare il secondo gol: prima con Soffia (40′) e poi Serturini (43′ e 45′). Il sorpasso ospite però arriva nel modo più rocambolesco possibile: con un tocco sfortunato di Novellino, finita sulla traiettoria larga di Giugliano. Siamo ormai al 47′, in pieno recupero, ma le doriane avrebbero ancora una chance per rimettere le cose a posto, peccato che Auvinen non la sfrutti a dovere. Finisce dunque così: 1-2, ed è un vero dispiacere. Ora l’obiettivo diventa quello di rifarsi il prima possibile.

Sampdoria 1

Roma 2

Reti: p.t 14′ Lazaro; s.t. 12′ Tarenzi, 47′ Novellino aut.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Bursi, Auvinen, Fallico, Novellino; Giordano, Rincón, Battelani; Martínez (1′ s.t. Wagner), Tarenzi, Seghir (24′ s.t. Carp).

A disposizione: Babb, Boglioni, Carrer, Bargi, Helmvall, Berti, Bruzzone.

Allenatore: Cincotta.

Roma (3-5-2): Ceasar; Swaby, Linari, Pettenuzzo (1′ s.t. Soffia); Vigliucci (32′ s.t. Borini), Serturini, Bernauer (32′ s.t. Pirone), Alves, Ciccotti (16′ s.t. Glionna); Giugliano, Lazaro.

A disposizione: Ghioc, Baldi, Moreno, Pacioni, Tall.

Allenatore: Spugna.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Testi di Livorno e Spataru di Siena.

Quarto ufficiale: Vailati di Crema.

Note: ammonita al 27′ s.t Giugliano; recupero 3′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

