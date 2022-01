Samp Women: le convocate di Cincotta per la gara con la Lazio

Primo impegno ufficiale della Sampdoria Women nel 2022. Domani, sabato, alle ore 14.30 (diretta TIMVISION), le blucerchiate affronteranno la Lazio nella gara casalinga al “Garrone”, valevole quale 12.a giornata di Serie A TIMVISION. Completata l’ultima rifinitura a Bogliasco, Antonio Cincotta ha reso noto l’elenco delle convocate per la sfida con le biancocelesti.

Positività. Assenti Cecilia Re e Yoreli Rincón. Entrambe le calciatrici sono risultate positive al Coronavirus-COVID-19: attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestate nei prossimi giorni. Caterina Bargi, non convocata, si è invece riunita al gruppo dopo essere risultata negativa al controllo con test diagnostico.

Portieri: Pescarolo, Soggiu, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Novellino, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Berti, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.