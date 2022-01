Samp Women, primi tre punti del 2022: Samp-Lazio termina 2-1

La Sampdoria Women conquista i primi tre punti del 2022. Al “Garrone” di Bogliasco, le doriane battono la Lazio 2-1: decisive le reti di Spinelli e Seghir, entrambe al loro primo centro a tinte blucerchiate.

Vantaggio. Partenza super. Dopo un tentativo dalla distanza di Wagner nei primi istanti di gioco, al 4′ si sblocca il risultato in nostro favore, su punizione: trasformazione perfetta di Spinelli, con il pallone che colpisce la traversa e s’insacca alle spalle di Ohrstrom. La squadra di mister Cincotta tiene saldamente in mano le redini della prima frazione e al 15′ Spinelli va ancora vicinissima al gol, di testa, su un ottimo suggerimento dalla sinistra di Seghir: la 5 blucerchiata questa volta non centra il bersaglio. La Lazio si fa vedere con Fördös, pericolosissima nel gioco aereo: al 33′ il suo colpo di testa termina a lato, mentre al 36′ fa tremare la traversa senza riuscire a trovare il pareggio. Il primo tempo termina con l’occasionissima di Helmvall in pieno recupero, che da posizione ravvicinata si divora la chance raddoppio. Si rientra negli spogliatoi con la Samp in vantaggio di misura.

Raddoppio. Nella seconda frazione Samp subito agguerrita alla ricerca del raddoppio. E lo trova, al 9′, con una magia di sinistro di Seghir che beffa il portiere biancoceleste: bellissima rete della marocchina classe 2000, che trova come Spinelli il suo primo gol in blucerchiato. Gli avversari provano a rientrare in partita con Labate, al 20′, che cerca la porta dalla distanza senza però trovarla. Il gioco si fa spezzettato e la Lazio prova a riaprire il match. Al 43′ per le biancocelesti Pittaccio colpisce il palo, ma ci pensa Le Franc a raccogliere la ribattuta e portare il risultato sul 2-1. Ultimi minuti di fuoco: a tempo regolamentare scaduto, Martinovic scappa in contropiede, ma si fa ipnotizzare da Ohrstrom. Finisce così: Sampdoria batte Lazio 2-1 e conquista i primi tre importantissimi punti del girone di ritorno. Il prossimo appuntamento è fissato domenica 23 gennaio (ore 14.30), in trasferta, con il Milan di Ganz.

Sampdoria 2

Lazio 1

Reti: p.t 4′ Spinelli; s.t. 9′ Seghir; 43′ Le Franc.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Bursi (22′ s.t. Rizza), Auvinen, Spinelli, Boglioni (13′ s.t. Battelani); Fallico, Wagner, Giordano (22′ s.t. Novellino); Seghir; Tarenzi (29′ s.t. Berti), Helmvall (13′ s.t. Martinovic).

A disposizione: Pescarolo, Rizza, Berti, Martínez, Battelani, Novellino, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Lazio (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Fördös, Falloni, Vigliucci; Castiello, Cuschieri (29′ s.t. Le Franc), Ferrandi (17′ s.t. Di Giammarino); Heroum, Chukwudi, Fridlund (1′ s.t. Labate).

A disposizione: Natalucci, Savini, Le Franc, Santoro, Mattei, Berarducci, Groff, Labate.

Allenatore: Calabria (Catini squalificato).

Arbitro: Longo di Cuneo.

Assistenti: Massimino di Cuneo e Dicosta di Biella.

Quarto ufficiale: Scarpa di Collegno.

Note: ammonite al 18′ s.t. Heroum, al 42′ s.t., Seghir, al 47′ s.t. Ohrstrom per gioco scorretto. Recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

