Samp Women: è tempo di shooting per l’Academy femminile

È tempo di shooting in casa Sampdoria: giornata dedicata a foto ufficiali e video per l’Academy femminile del club blucerchiato. Nel set della palestra del “Ca de Rissi” di Molassana, giocatrici e staff delle formazioni Primavera, U17 e U15 femminile si sono sottoposte allo shooting di rito per la realizzazione degli scatti ufficiali 2021/22. Ecco i momenti migliori della giornata, raccolti nel backstage realizzato da Siks.