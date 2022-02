Women: le convocate di Cincotta per la gara con il Sassuolo

La Sampdoria Women è pronta a tornare in campo per la 14.a giornata di Serie A TIMVISION: domani, sabato, al “Garrone” di Bogliasco, le blucerchiate affronteranno il Sassuolo (ore 14.30, diretta TIMVISION). Completata la rifinitura odierna, Antonio Cincotta ha comunicato l’elenco delle 21 blucerchiate per la sfida con le neroverdi. Indisponibili Alice Berti, Cecilia Re e Amanda Tampieri.

Portieri: Brunelli, Pescarolo, Soggiu.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.