Women: lunedì sera su Twitch la differita di Samp-Sassuolo

Altro stop al “Garrone”: la Sampdoria Women non sfigura ma cede al Sassuolo nel match valido per la 14.a giornata di Serie A TIMVISION. Nonostante la sconfitta, le blucerchiate si confermano al sesto posto davanti al Pomigliano, prossima avversaria di campionato. Rivivi su Twitch tutti i gol e le emozioni della sfida con le neroverdi, andata in scena sabato a Bogliasco.

Twitch. Ritorna come di consueto l’appuntamento del lunedì sera con il massimo campionato femminile. Questa sera, a partire dalle ore 19.00, vi aspettiamo sul nostro canale ufficiale Twitch per la differita di Samp-Sassuolo.