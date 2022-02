Blucerchiate a Bogliasco, domenica c’è il Pomigliano

Riparte la Serie A TIMVISION e la Sampdoria Women ritorna all’opera. Le blucerchiate si sono ritrovate in mattinata al “3 Campanili” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica al “Gobbato” (ore 14.30) con il Pomigliano.

Ripresa. La slovena Dominka Čonč ritorna a disposizione di Antonio Cincotta dopo gli impegni con la nazionale; nei prossimi giorni si riunirà al gruppo anche la finlandese Anna Auvinen. Ancora indisponibile Valeria Gardel, lavoro differenziato per Valentina Soggiu. Allenamento personalizzato infine per Cecilia Re, che prosegue il percorso di recupero agonistico dopo l’infortunio rimediato proprio nel match di andata con il Pomigliano.