Sampdoria Women: l’Italia giovanile chiama Lazzeri e Lopez

Doppia soddisfazione in casa Sampdoria Women. Due giovani blucerchiate della Primavera femminile hanno ricevuto la chiamata della Federazione italiana. L’attaccante Giada Lopez è stata convocata dall’Under 17 azzurra di Nazzarena Grilli per il raduno che si svolgerà a Novarello dal 7 al 13 marzo 2022. Il difensore Nicole Lazzeri disputerà invece a Coverciano le prime due amichevoli stagionali dell’Under 16 di Jacopo Leandri in programma con la Francia mercoledì 9 (ore 15.00) e venerdì 11 marzo (ore 14.30).