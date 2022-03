Women: le convocate di Cincotta per la sfida con l’Inter

Riparte la Serie A TIMVISION. La Sampdoria Women ha completato questa mattina la preparazione in vista della sfida in trasferta con l’Inter in programma domani, domenica, al “Facchetti” di Milano (ore 14.30, diretta TIMVISION). Ultimata la rifinitura al “3 Campanili” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha comunicato la lista delle 21 blucerchiate convocate per la gara con le nerazzurre. Indisponibili Debora Novellino, Cecilia Re e Valentina Soggiu. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Ferraro, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Čonč, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.