Women: lunedì sera su Twitch la differita di Inter-Samp

Battuta d’arresto per la Sampdoria Women. Gol e spettacolo al “Facchetti” di Milano, dove Inter-Samp è finita 4-3 per le padrone di casa: grande prova di cuore delle ragazze di mister Antonio Cincotta, che nonostante la partenza bruciante delle nerazzurre hanno saputo lottare e rimanere in partita sino all’ultimo istante di gioco. Rivivi tutte le emozioni del match questa sera, a partire dalle 19.00, sul canale ufficiale blucerchiato Twitch.

Twitch. Ritorna l’appuntamento fisso del lunedì con il calcio femminile. Tutte le partite delle doriane accompagneranno la programmazione per l’intero campionato e saranno riproposte, in differita, ogni settimana sulla piattaforma Twitch.