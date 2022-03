Samp Women: ripresa a Bogliasco in ottica-Napoli

La Sampdoria Women ritorna all’opera a Bogliasco. Le blucerchiate di Antonio Cincotta si sono ritrovate in mattinata al “3 Campanili” per la prima seduta della settimana. Cecilia Re ha svolto un lavoro differenziato, mentre è ancora indisponibile Valentina Soggiu.

Sfida. Archiviata la sconfitta con l’Inter, le blucerchiate proveranno a riscattarsi già nella sfida con il Napoli Femminile, in programma domenica tra le mura amiche del “Garrone” (ore 14.30). In palio tre punti fondamentali, che permetterebbero alle doriane di festeggiare la matematica permanenza in Serie A TIMVISION con quattro giornate d’anticipo.