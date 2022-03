Samp Women 2021/22: il backstage della foto ufficiale

Sampdoria Women, scatti e sorrisi a Bogliasco. Nella location del campo sportivo “3 Campanili”, giocatrici e staff hanno posato di fronte all’obiettivo di Simone Arveda per la realizzazione della foto di squadra ufficiale 2021/22. Scatto che entrerà di diritto negli annali del club doriano: la prima storica squadra femminile blucerchiata in Serie A. Nel frattempo la telecamera di Gabriele Sorrentino di Siks ADV ha ripreso e raccolto tutti i momenti della mattinata in un backstage tutto da vedere.