Verona battuto in rimonta: la Samp Women conclude con una vittoria

Si conclude in bellezza la prima storica stagione della Sampdoria Women. Nell’ultima giornata di Serie A TIMVISION, la squadra di mister Cincotta si è imposta 3-1 sull’Hellas Verona: sotto di un gol nella prima frazione, le blucerchiate hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo grazie alle reti di Martínez, Čonč e Martinovic.

Sotto. Fischio d’inizio, ed è subito gialloblù la prima occasione della partita: al 1′ Rognoni si libera del pressing di Pisani e conclude in porta, ma è brava Tampieri a chiudere lo specchio e deviare in angolo. Qualche minuto più tardi risponde la Samp, con un cross dalla destra di Novellino che diventa una conclusione insidiosa: il pallone termina però a lato. Il match è piuttosto equilibrato e combattuto a centrocampo, sino al minuto 22, quando Tampieri sbaglia il controllo su un retropassaggio di Fallico: ne approfitta per le ospiti Rognoni, che ruba palla e spedisce in rete il vantaggio scaligero. Le blucerchiate provano a reagire, ma manca incisività: si va negli spogliatoi sotto di un gol.

Rimonta. Nella ripresa è immediata la reazione del Doria, con Martínez che al 5′ riporta tutto in parità: la guatemalteca raccoglie un assist di Seghir e con il sinistro incrocia alle spalle del portiere gialloblù. La numero 20 blucerchiata, poco più tardi, trova con un pallonetto anche il raddoppio: si alza però la bandierina dell’assistente, che annulla tutto per posizione di fuorigioco. Botta e risposta: un’ispirata Seghir favorisce con una giocata l’inserimento sulla destra di Novellino (11′), ma il tiro del terzino blucerchiato non centra il bersaglio; risponde il Verona (28′) con Anghileri, ma Tampieri riesce a bloccare in due tempi. La Samp lotta, e proprio nei minuti finali completa la rimonta: al 41′ Čonč, subentrata nel secondo tempo, con un tiro dalla distanza sorprende l’estremo difensore gialloblù e in pieno recupero Martinovic sigla l’ultimo gol blucerchiato della stagione 2021/22. Samp-Verona finisce 3-1: Tarenzi e compagne raggiungono quota 31 punti e confermano il sesto posto in classifica nel primo storico campionato della Sampdoria nel massimo campionato femminile.

Sampdoria 3

Hellas Verona 1

Reti: p.t. 22′ Rognoni, s.t. 5′ Martinez, 41′ s.t. Čonč, 47′ Martinovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Novellino, Pisani (39′ s.t. Gardel), Spinelli, Giordano; Fallico (1′ s.t. Re), Rincón, Berti (1′ s.t. Battelani); Seghir (34′ s.t. Čonč); Tarenzi (Martinovic), Martínez .

A disposizione: Brunelli, Bargi, Helmvall, Lopez.

Allenatore: Cincotta.

Hellas Verona (4-3-3): Haaland; Miagkova, Ambrosi, Quazzico, Jelencic (16′ s.t. Meneghini); Ledri, Sardu, Arrigoni (16′ s.t. Oliva); Cedeño, Rognoni, Anghileri (44′ s.t. Lotti).

A disposizione: Keizer, De Sanctis, Pasini, Mancuso, Imprezzabile, Horvat.

Allenatore: Brutti.

Arbitro: Taricone di Perugia.

Assistenti: Somma di Castellamare di Stabia e Pellino di Frattamaggiore.

Quarto ufficiale: Liotta di Castellamare di Stabia.

Note: ammonite al 8′ p.t Novellino per gioco pericoloso, al 13′ s.t. Sardu per gioco scorretto, al 46′ s.t. Martinovic per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

Per il match report completo della sfida tra blucerchiate e gialloblù clicca qui.