Women: martedì sera su Twitch la differita di Samp-Verona

La Sampdoria Women ha concluso il suo campionato in bellezza. Domenica al “Garrone”, nell’ultima giornata di Serie A TIMVISION, le blucerchiate hanno battuto in rimonta l’Hellas Verona grazie alle reti di Martinez, Čonč e Martinovic. Una vittoria che ha permesso alle doriane di raggiungere quota 31 punti e confermare il 6° posto in classifica: non male come bottino al primo indimenticabile campionato in massima serie.

Twitch. Rivivi tutte le emozioni della sfida tra blucerchiate e gialloblù: l’ultima differita della stagione sarà infatti trasmessa eccezionalmente questa sera, a partire dalle ore 19.00, sul canale ufficiale Twitch del club.