Samp Women al via: i primi giorni di allenamento a Ronzone

È ufficialmente partita la preparazione estiva della Sampdoria Women a Ronzone, in Trentino-Alto Adige. Il programma di Antonio Cincotta, in queste prime giornate di allenamenti in Alta Val di Non, ha visto le blucerchiate impegnate in lavori di attivazione e palestra al mattino e in attività sul campo nel pomeriggio. Riviviamo insieme le immagini dei primi allenamenti in altura delle doriane.