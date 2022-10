Samp Women beffata in rimonta: al “Torrini” vince la Fiorentina

Centoventi secondi da incubo condannano la Sampdoria Women ancora a una sconfitta: al “Torrini” di Sesto Fiorentino, la Fiorentina ribalta l’iniziale vantaggio blucerchiato e conquista l’intera posta. Avvio di gara favorevole alle doriane che al 14′ stappano il match: ripartenza fulminea orchestrata da Regazzoli, che premia l’inserimento della bomber blucerchiata la quale dinanzi a Schroffenegger non sbaglia. La reazione delle viola si verifica al 18′, con Kaján che da buona posizione spedisce a lato, e a ridosso dell’intervallo (41′) con un diagonale di Johannsdottir sul quale Tampieri si supera disinnescando il tentativo dell’islandese. In avvio di ripresa, la Samp sciupa l’occasione Tarenzi da pochi passi e spedisce alto di testa. La Fiorentina, invece non perdona: nel giro di due minuti, infatti, le padrone di casa ribaltano la contesa, prima con la torsione aerea di Boquete, poi con il tap-in di Mijatovic. Le ragazze di mister Cincotta tentano invano di agguantare il pari con Regazzoli e Gago, ma le rispettive conclusioni non centrano il bersaglio grosso; poi, in pieno recupero, Tampieri con un miracolo impedisce a Longo di prendere il largo. Finisce così: quarta sconfitta consecutiva per la Samp Women, che nella prossima giornata proverà a riscattarsi con il Parma nell’8.a giornata di Serie A TIMVISION.

Fiorentina 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 14′ Gago; 25′ s.t. Boquete, 27′ s.t. Mijatović.

Fiorentina (4-3-2-1): Schroffenegger; Cafferata (1′ s.t. Eržen), Tortelli, Agard, Jackmon; Huchet (1′ s.t. Parisi), Jóhannsdóttir, Boquete; Catena (36′ s.t. Breitner), Monnecchi (14′ s.t. Mijatović); Kaján (40′ s.t. Longo).

A disposizione: Russo, Zanoli, Sabatino, Severini.

Allenatore: Panico.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Oliviero (30′ s.t. Battistini), Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Regazzoli, Re (40′ s.t. Čonč), Baldi (30′ s.t. Seghir); Rincón (21′ s.t. Fallico); Gago, Tarenzi (30′ s.t. Cedeño) .

A disposizione: Odden, Fabiano, Spinelli, De Rita.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Santarossa di Pordenone.

Quarto ufficiale: Ferrara di Roma 2.

Note: ammonite al 21′ p.t. Cafferata, al 28′ p.t. Rincón, al 45′ p.t. Oliviero per gioco scorretto; al 10′ s.t Catena per simulazione; al 42′ s.t. Mijatović, al 46′ s.t. Pisani per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in erba sintetica.

