Esordio vincente in Coppa, la Samp Women sbanca Ravenna

Esordio vincente in Coppa Italia per la Sampdoria Women. Le ragazze di Cincotta sbancano il “Soprani” di San Zaccaria e, grazie alle reti di Seghir e Cedeño, si impongono per 2-1 sulle padrone di casa del Ravenna Women. Con questo successo, la Samp raggiunge a quota tre punti il San Marino Academy in vetta al Gruppo A. Lo scontro diretto tra blucerchiate e biancazzurre, per sancire chi accederà ai quarti di finale della competizione, si terrà domenica 8 gennaio 2023 (ore 14.30) presso il campo sportivo “Acquaviva” di San Marino.