L’Italia Under 16 convoca il portiere blucerchiato Mazzocchi

La blucerchiata Giulia Mazzocchi è stata nuovamente convocata in nazionale. Il portiere della Sampdoria Femminile U17 farà infatti parte delle 24 azzurre selezionate dal tecnico Viviana Schiavi per il secondo raduno stagionale dell’Italia Under 16, in programma dal 21 al 24 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.