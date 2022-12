Domenica tutti al “Ferraris”: la Samp Women gioca con il Como

L’11 dicembre 2022 sarà una data storica per il calcio genovese. Per la prima volta in assoluto la Sampdoria Women scenderà in campo al “Ferraris” per una partita di Serie A Femminile. Domenica alle ore 12.30 le blucerchiate di Antonio Cincotta affronteranno il Como nella 12.a giornata di campionato e lo stadio di Marassi sarà eccezionalmente aperto per una sfida importantissima.

Tifosi. «Si tratta di un evento speciale per il nostro club – dichiara il presidente Marco Lanna – e ci auguriamo di poterlo condividere con tanti sampdoriani. Con la Serie A maschile ferma per il Mondiale, il match di domenica sarà l’unico che una squadra blucerchiata professionistica disputerà a Genova. Per questo ci aspettiamo che i tifosi vengano allo stadio a sostenere le nostre ragazze per spingerle alla vittoria».

Accesso gratuito. A partire dalle ore 11.00 si potrà accedere gratuitamente al primo anello dei Distinti, l’unico settore che sarà accessibile al pubblico. Per le modalità di accredito per i media clicca qui.