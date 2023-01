Women: le convocate per San Marino-Samp di Coppa Italia

Primo impegno ufficiale del 2023 per la Sampdoria Women. Le blucerchiate, domani, sabato, scenderanno in campo all’“Acquaviva” di San Marino per affrontare la San Marino Academy (ore 14.30). Per la sfida valida quale 3.a giornata del Gruppo A di Coppa Italia, Antonio Cincotta ha diramato la lista delle 20 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Marenco, Oliviero, Panzeri, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Baldi, Tarenzi.