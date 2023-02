Samp Women: anche Lazzeri e Mailia con l’Italia Under 17

Proseguono le soddisfazioni azzurre per la Sampdoria Women. Il tecnico dell’Italia Under 17 Jacopo Leandri, in vista del doppio test amichevole con la Slovenia, ha infatti selezionato 3 giovani blucerchiate. Al difensore Irene Divittorio, la cui convocazione era già stata resa nota nei giorni scorsi, si sono aggiunte Nicole Lazzeri e Siria Mailia, rispettivamente difensore e centrocampista classe 2006.

Amichevole: Italia-Slovenia (domenica 19 febbraio, ore 14.30, Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, Italia)

Amichevole: Italia-Slovenia (martedì 21 febbraio, ore 11.00, Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, Italia)