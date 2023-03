Samp Women: Lazzeri convocata dall’Italia Under 17

Nicole Lazzeri è stata nuovamente convocata in nazionale. La giovanissima calciatrice classe 2006 della Sampdoria Women farà infatti parte delle 24 azzurre selezionate dal tecnico dell’Italia Under 17 Jacopo Leandri per il raduno di preparazione al Round 2 di qualificazione all’Europeo, in programma da lunedì 13 a giovedì 16 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.