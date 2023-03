Mango: «Samp Women, realizziamo qualcosa di straordinario»

Obiettivo: permanenza in Serie A Femminile. In vista della Poule Salvezza la Sampdoria Women ha deciso di affidarsi a Salvatore Mango, un tecnico esperto, carismatico e fortemente motivato. «Sono queste le sfide che mi riempiono la vita – svela il mister genovese -. Sono onorato di essere tornato alla Samp: sono un allenatore molto duro, richiedo grande intensità e massimo impegno. Solo così riusciremo a centrare la salvezza. In questo momento siamo all’Inferno ma abbiamo otto finali per realizzare qualcosa di straordinario».

Esordio. Sabato al “Ricci” di Sassuolo Mango esordirà sulla panchina blucerchiata nella 1.a giornata della Seconda Fase. «Affronteremo una squadra di alto livello e ben organizzata – prosegue Mango -. Le ragazze hanno lavorato sodo in queste due settimane e sono pronte a battagliare su ogni pallone. Qualunque cosa succeda, non dovremo mollare un centimetro per onorare la maglia, il club e i tifosi della Samp».