Sampdoria Women: buon test allo “Strinati” con il Baiardo

Prosegue a ritmi sostenuti la preparazione della Sampdoria Women di Salvatore Mango in vista della ripresa della Serie A Femminile. In serata le blucerchiate hanno sostenuto allo “Strinati” di Genova un allenamento congiunto con il Baiardo, formazione locale militante in Serie C, terminato con un largo successo in nostro favore. Un match al quale non hanno preso parte Agnese Bonfantini, Dominika Čonč, Rachel Cuschieri e Michela Giordano impegnate con le rispettive nazionali, ma che ci ha permesso di vedere all’opera le numerose giovani del vivaio e le ragazze che sino a questo momento hanno trovato meno spazio in campionato.