Samp Women: ripresa a Bogliasco in vista della sfida con il Parma

Ha preso ufficialmente il via la settimana che porterà la Sampdoria Women ad affrontare il Parma. L’incontro con le gialloblù, valido quale 4.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile, è in programma domenica al “Tardini” (ore 12.30) e le blucerchiate in mattinata si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco per sostenere la prima seduta di allenamento.

Singoli. Salvatore Mango oltre a Agnese Bonfantini, Dominika Čonč, Rachel Cuschieri e Michela Giordano ancora impegnate con le rispettive nazionali, non ha potuto contare su Kelly Gago e Yoreli Rincón che hanno svolto i rispettivi percorsi differenziati e sulle indisponibili Bianca Fallico e Vanessa Panzeri.