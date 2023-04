L’Italia Under 16 convoca il portiere blucerchiato Mazzocchi

La blucerchiata Giulia Mazzocchi torna a vestire l’azzurro. L’impegno profuso in queste settimane premia nuovamente l’estremo difensore della Sampdoria U17 che farà infatti parte delle 22 azzurre selezionate dal tecnico dell’Italia Under 16 Viviana Schiavi per il “Female Football Tournament”, in programma dal 29 aprile al 3 maggio e con sede centrale a Gradisca d’Isonzo (si giocherà anche su altri campi della regione Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia).