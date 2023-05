Samp Women al lavoro a Bogliasco in vista del match con il Parma

La Sampdoria Women è al lavoro. Le blucerchiate stanno intensificando la preparazione in vista del prossimo impegno con il Parma, match valido quale 9.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile e in programma sabato al “3 Campanili” di Bogliasco (ore 12.30). Sessioni differenziate per Agnese Bonfantini, Dominika Čonč e Yoreli Rincón. Indisponibili Kelly Gago, Bianca Fallico e Vanessa Panzeri.