Sampdoria Women: le convocate di Mango per la sfida con il Parma

Importante vigilia di campionato per la Sampdoria Women che con una vittoria ha la chance di evitare la retrocessione diretta. Dopo aver osservato un turno di riposo, le ragazze di Salvatore Mango domani, sabato, torneranno a calcare il sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco per affrontare il Parma (ore 12.30, ingresso gratuito, diretta TIMVISION). In vista del match valido quale 9.a nonché penultima giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile 2022/23, il tecnico blucerchiato ha diramato la lista delle 21 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Odden, Fabiano, Soggiu, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón.

Attaccanti: Baldi, Bonfantini, Tarenzi.