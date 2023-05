Samp Women: ripresa a Bogliasco in vista del match con il Pomigliano

Ha preso ufficialmente il via la settimana che condurrà la Sampdoria Women ad affrontare il Pomigliano nel match valido quale 10.a ed ultima giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile. L’importante sfida con le granata, che in caso di vittoria consentirebbe alle blucerchiate di salvarsi direttamente senza disputare gli spareggi, è in programma sabato al “Comunale” di Palma Campania (ore 12.30, diretta TIMVISION) e le ragazze di Salvatore Mango, in mattinata, si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Indisponibili Kelly Gago, Bianca Fallico e Vanessa Panzeri.