Sampdoria Women: le convocate di Mango in vista del Pomigliano

Ultimo importantissimo impegno della Poule Salvezza di Serie A Femminile per la Sampdoria Women. Domani, sabato, le blucerchiate affronteranno al “Comunale” di Palma Campania il Pomigliano (ore 12.30, diretta TIMVISION). In vista del match con le granata che – per via degli scontri diretti favorevoli – in caso di successo consentirebbe alle doriane di salvarsi direttamente senza passare per gli spareggi, Salvatore Mango ha diramato la lista delle 20 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón.



Attaccanti: Baldi, Bonfantini, Tarenzi.