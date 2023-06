Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono 3 le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Italia – Agnese Bonfantini

Raduno (da domenica 18 a venerdì 23 giugno, Centro Sportivo Riscone di Brunico, Italia)

Malta – Rachel Cuschieri

Amichevole: Haiti-Malta (sabato 1° luglio, ore 18.00, “State d’Octodure” di Martigny, Svizzera)

Nuova Zelanda Under 19 – Kiara Bercelli

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Gruppo B, 1.a giornata: Fiji-Nuova Zelanda (giovedì 22 giugno, ore 5.00, “HFC Bank Stadium” di Suva, Fiji)

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Gruppo B, 2.a giornata: Nuova Zelanda-Papua Nuova Guinea (domenica 25 giugno, ore 5.00, “HFC Bank Stadium” di Suva, Fiji)