Women: i risultati delle blucerchiate impegnate in nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le blucerchiate convocate in nazionale.

Malta – Rachel Cuschieri

Amichevole: Haiti-Malta 5-0 (titolare, sostituita al 78′)

Nuova Zelanda Under 19 – Kiara Bercelli

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Gruppo B, 1.a giornata: Nuova Zelanda-Fiji 3-0 (titolare, sostituita al 63’)

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Gruppo B, 2.a giornata: Nuova Zelanda-Papua Nuova Guinea 11-0 (in panchina, subentrata al 46′)

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Quarti di finale: Nuova Zelanda-Isole Salomone 19-0 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro, in gol al 19′, al 22′ al 36′ e al 74′)

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Semifinale: Nuova Zelanda-Isole Cook 5-0 (in panchina, subentrata al 66′ e in gol all’87’)

Qualificazioni FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024, Oceania Football Confederation, Finale: Fiji-Nuova Zelanda 0-7 (titolare, sostituita al 63′)