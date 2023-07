Seghir convocata dal Marocco per la FIFA Women’s World Cup

Una blucerchiata alla FIFA Women’s World Cup 2023. La centrocampista della Sampdoria Women Sabah Seghir farà infatti parte delle 23 giocatrici selezionate dal tecnico del Marocco Reynald Pedros per la Coppa del Mondo Femminile, in programma dal 20 luglio al 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda. Inserite nel Gruppo H, le Leonesse dell’Atlante esordiranno nella fase eliminatoria della competizione lunedì 24 luglio al “Melbourne Rectangular Stadium” di Melbourne con la Germania (ore 10.30), per poi affrontare all'”Hindmarsh Stadium” di Adelaide la Corea del Sud domenica 30 luglio (ore 6.30) e all'”HBF Stadium” di Perth la Colombia giovedì 3 agosto (ore 12.00).