Coppa Italia Femminile: ai quarti la Samp trova la Juve

Superato il Pomigliano, la Sampdoria Women ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Femminile 2023/24. L’avversaria delle blucerchiate di mister Mango sarà la Juventus: le gare d’andata si disputeranno il 16 e 17 gennaio 2024, mentre il ritorno è in programma il 6 e 7 febbraio. Per regolamento giocheranno il match di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria.