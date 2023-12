Samp Women: i risultati e le presenze delle nazionali

I risultati delle gare che hanno visto impegnati le blucerchiate convocate in nazionale.

Malta – Rachel Cuschieri

UEFA Nations League – League C: Moldavia-Malta 0-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

UEFA Nations League – League C: Malta-Lettonia (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Finlandia – Nora Heroum

UEFA Nations League – League B: Finlandia-Romania 6-0 (subentrata al 76′)

UEFA Nations League – League B: Slovacchia-Finlandia 2-2 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Italia Under 23 – Veronica Battelani, Asia Bragonzi, Michela Giordano

Amichevole: Italia-Belgio 2-1 (Giordano titolare e sostituita all’80’, Bragonzi subentrata al 46′, Battelani in panchina)

Italia Under 19 – Eva Schatzer

Amichevole: Italia-Austria Under 20 0-2 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)