Serie A Femminile eBay: il calendario della Sampdoria Women

La FIGC Divisione Calcio Femminile ha presentato il calendario completo della Prima Fase del campionato Serie A Femminile eBay 2024/25. Di seguito il percorso della Sampdoria Women.

1.a Inter vs Sampdoria (31 agosto – 1° settembre 2024)

2.a Sampdoria vs Lazio Women (14-15 settembre 2024)

3.a Fiorentina vs Sampdoria (21-22 settembre 2024)

4.a Como Women vs Sampdoria (28-29 settembre 2024)

5.a Sampdoria vs Juventus (5-6 ottobre 2024)

6.a Milan vs Sampdoria (12-13 ottobre 2024)

7.a Sampdoria vs Napoli Femminile (19-20 ottobre 2024)

8.a Sampdoria vs Roma (2-3 novembre 2024)

9.a Sassuolo vs Sampdoria (9-10 novembre 2024)

10.a Sampdoria vs Inter (16-17 novembre 2024)

11.a Lazio Women vs Sampdoria (23-24 novembre 2024)

12.a Sampdoria vs Fiorentina (7-8 dicembre 2024)

13.a Sampdoria vs Como Women (14-15 dicembre 2024)

14.a Juventus vs Sampdoria (11-12 gennaio 2025)

15.a Sampdoria vs Milan (18-19 gennaio 2025)

16.a Napoli Femminile vs Sampdoria (25-26 gennaio 2025)

17.a Roma vs Sampdoria (1°-2 febbraio 2025)

18.a Sampdoria vs Sassuolo (8-9 febbraio 2025)