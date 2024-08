Bercelli con la Nuova Zelanda al Mondiale Femminile Under 20

Grande soddisfazione per la Sampdoria Women. La centrocampista Kiara Bercelli è stata convocata dalla Nuova Zelanda per partecipare alla FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024 che si giocherà in Colombia da sabato 31 agosto a domenica 22 settembre.

Gruppo. Inserita nel Gruppo E, la Nuova Zelanda di Bercelli esordirà lunedì 2 settembre (ore 17.00) con il Giappone allo stadio “El Techo” di Bogotà. Nello stesso impianto, sono in programma anche le altre due sfide del girone eliminatorio con Austria (giovedì 5 settembre, ore 20.00) e Ghana (domenica 8 settembre, ore 18.00).