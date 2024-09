Coppa Italia Femminile: agli ottavi la Samp trova il Napoli

Sarà il Napoli Femminile l’avversario della Sampdoria Women negli ottavi di Coppa Italia Femminile 2024/25 in programma tra martedì 5 e giovedì 7 novembre (data e orario verranno comunicati in seguito). Le azzurre hanno superato nei sedicesimi la Vis Mediterranea per 5-2, conquistando dunque l’accesso all’ottavo che verrà giocato in gara unica presso lo stadio “Caduti di Brema” di Napoli.