Next Generation Sampdoria diventa 50 Special

Sempre più Next Generation Sampdoria: adesso è davvero 50 Special. Anzi, 51, tante sono le società in tutta Italia che si sono legate al programma di formazione blucerchiato. Quattro i nuovi Centri Tecnici: due – Ellera e Gualdo Casacastalda – in Umbria, che torna finalmente a tingersi con i colori più belli del mondo, grazie all’impegno di due realtà note e apprezzate sul territorio. Tra le novità anche la sicula Cantera Catania e l’abruzzese Casalbordino, piccole grandi eccellenze delle rispettive regioni.

Novità. Si rinnova intanto il rapporto con la Polis Genova 1993, club da oggi acquisisce ancora più importanza nella nostra rete locale. Infine, doppio ingresso nella lista delle Affiliate per Moruzzo Calcio (Friuli Venezia Giulia) e Genova Polisoccer School (Liguria). La stagione di Next Gen è appena iniziata, ma possiamo già dire che lo abbia fatto nel migliore dei modi.