Colley e Sabiri in visita al Samp Camp di Ponte di Legno

Entusiasmo alle stelle e raffica di domande per Omar Colley e Abdelhamid Sabiri in visita al Premium Camp di Ponte di Legno. I due blucerchiati sono stati gli ospiti d’onore della serata dedicata agli oltre 30 ragazzi, tra i 6 e i 13 anni, che stanno prendendo parte alla settimana di allenamenti a Vezza d’Oglio, a pochi chilometri dal ritiro della Sampdoria.

Curiosità. Obiettivi personali e di squadra, la passione per il calcio, l’affetto nei confronti dei tifosi doriani, i primi idoli e tante altre curiosità sono emerse dalle risposte dei due beniamini, disponibili a firmare autografi e a posare per selfie e foto ricordo con i piccoli calciatori in erba.