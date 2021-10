Quagliarella – The Untold Truth: il film sulla vita del capitano

Nella sala Grecale dei Magazzini del Cotone di Genova è stato presentato Quagliarella – The Untold Truth, l’instant movie che ripercorre la vita di Fabio Quagliarella.

Silenzio. Dai primi calci al pallone tirati a Castellammare di Stabia, ai sacrifici fatti per inseguire il sogno di diventare calciatore, lasciando gli affetti più cari a soli 13 anni. E poi la gavetta per arrivare a calcare i campi della Serie A, i gol sensazionali realizzati con le maglie di club prestigiosi e della Nazionale fino al titolo di capocannoniere centrato in blucerchiato, a 36 anni, nella stagione 2018/19. Tante gioie ma anche il dolore e la paura per una triste vicenda vissuta in silenzio per diversi anni e che adesso rappresenta soltanto un brutto ricordo.

Première. Alla première del docufilm, oltre alla famiglia del capitano, agli amici e alla squadra della Sampdoria al completo, sono intervenuti il produttore esecutivo di Mola Mirwan Suwarso e l’autore Goffredo D’Onofrio.