Čonč: «La mia esperienza per la Samp Women»

Un rinforzo di qualità per la Sampdoria Women. Dominika Čonč, centrocampista slovena di grande prestanza fisica e dal buon fiuto per il gol, è pronta a mettere a disposizione tutta la sua esperienza internazionale – Maribor, Milan e Valencia solo alcune delle sue ex squadre – ed entusiasta di intraprendere la sua nuova avventura a Genova. «Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia della Samp – afferma la ventinovenne doriana -; ho trovato un gruppo fantastico, con un grande cuore».

Determinazione. Oggi Čonč è una calciatrice esperta, abituata ai grandi palcoscenici europei e capitano della nazionale slovena. Ma quella della numero 7 blucerchiata è una storia di grande determinazione e spirito di sacrificio: «Ho iniziato a giocare in Slovenia, da piccolissima, insieme alla squadra maschile. Per inseguire il mio sogno e proseguire gli studi ho dovuto allontanarmi dal mio paese: dopo tanti viaggi, oggi sono qui e sono felice. Superare le difficoltà mi ha reso la persona che sono e mi ha insegnato a non mollare mai, nel calcio e nella vita».