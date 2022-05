Italia Under 20: Di Stefano in azzurro per il Torneo 8 Nazioni

Un bel premio per il campionato di Lorenzo Di Stefano: l’attaccante della Primavera blucerchiata è stato infatti convocato dall’Italia Under 20. Il commissario tecnico Alberto Bollini lo ha inserito nella lista degli Azzurrini che prenderanno parte alla gara d’esordio nel Torneo 8 Nazioni con i pari età della Polonia, in programma il 7 giugno allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto (calcio d’inizio alle 17.30, diretta RAI Sport).